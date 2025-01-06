Удар дроном по маршрутці в Херсоні 6 січня — загинув працівник міськради Володимир Шум

Автобус після удару дроном. Фото: Херсонська обласна прокуратура.

У Херсоні зросла кількість постраждалих унаслідок російської атаки на маршрутний автобус. До лікарів продовжують звертатися люди.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

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Що відомо про постраждалих

За словами Мрочка, унаслідок російської атаки постраждало семеро осіб.

"21-річний хлопець, який був у маршрутці, атакованій рашистами з дрона, отримав вибухову травму та уламкові поранення. Він доставлений до лікарні. Також медики надають допомогу постраждалій 1998 року народження. Загалом вже семеро поранених", — йдеться у повідомленні.

Очільник міської адміністрації зазначив, що під час удару дроном загинув працівник міської ради.

"Загиблий внаслідок атаки ворожого дрона на маршрутний автобус чоловік — наш колега. Володимир Іванович Шум був спеціалістом відділу екології управління комунального господарства та благоустрою департаменту міського господарства Херсонської міської ради. Російські терористи вбили єдиного еколога, який сьогодні фізично працював у Херсонській громаді. За кілька днів він мав відзначати 51-річчя", — додав Мрочко.

Повідомлення Мрочка в Telegram

Нагадаємо, ввечері 6 січня в Херсоні російські військові безпілотником атакували маршрутний автобус. Трагедія сталася в Корабельному районі.

А вдень 6 січня у Херсоні пролунали вибухи. Однак повітряної тривоги тоді не оголошували.