Удар дроном по маршрутці в Херсоні 6 січня — загинув працівник міськради Володимир Шум

Обстріл маршрутки у Херсоні — зросла кількість постраждалих
У Херсоні зросла кількість постраждалих унаслідок російської атаки на маршрутний автобус. До лікарів продовжують звертатися люди.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Що відомо про постраждалих
За словами Мрочка, унаслідок російської атаки постраждало семеро осіб.
"21-річний хлопець, який був у маршрутці, атакованій рашистами з дрона, отримав вибухову травму та уламкові поранення. Він доставлений до лікарні. Також медики надають допомогу постраждалій 1998 року народження. Загалом вже семеро поранених", — йдеться у повідомленні.
Очільник міської адміністрації зазначив, що під час удару дроном загинув працівник міської ради.
"Загиблий внаслідок атаки ворожого дрона на маршрутний автобус чоловік — наш колега. Володимир Іванович Шум був спеціалістом відділу екології управління комунального господарства та благоустрою департаменту міського господарства Херсонської міської ради. Російські терористи вбили єдиного еколога, який сьогодні фізично працював у Херсонській громаді. За кілька днів він мав відзначати 51-річчя", — додав Мрочко.
Нагадаємо, ввечері 6 січня в Херсоні російські військові безпілотником атакували маршрутний автобус. Трагедія сталася в Корабельному районі.
А вдень 6 січня у Херсоні пролунали вибухи. Однак повітряної тривоги тоді не оголошували.
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