Удар дроном по маршрутке в Херсоне 6 января — погиб работник горсовета Владимир Шум

Автобус после удара дроном. Фото: Херсонская областная прокуратура.

В Херсоне возросло количество пострадавших в результате российской атаки на маршрутный автобус. К врачам продолжают обращаться люди.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

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Что известно о пострадавших

По словам Мрочко, в результате российской атаки пострадали семь человек.

"21-летний парень, который находился в маршрутке, атакованной рашистами с дрона, получил травму и осколочные ранения. Он доставлен в больницу. Также медики оказывают помощь пострадавшей 1998 года рождения. Всего уже семь раненых", — говорится в сообщении.

Глава городской администрации сообщил, что во время удара дроном погиб сотрудник городского совета.

"Погибший в результате атаки вражеского дрона на маршрутный автобус мужчина — наш коллега. Владимир Иванович Шум был специалистом отдела экологии управления коммунального хозяйства и благоустройства департамента городского хозяйства Херсонского городского совета. Российские террористы убили единственного эколога, который физически работал в Херсонской громаде. Через несколько дней ему должен был исполниться 51 год", — добавил Мрочко.

Сообщение Мрочко в Telegram

Напомним, вечером 6 января в Херсоне российские военные атаковали маршрутный автобус с помощью беспилотника. Трагедия произошла в Корабельном районе.

А днем 6 января в Херсоне раздались взрывы. Однако воздушная тревога тогда не была объявлена.