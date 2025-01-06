Удар дроном по маршрутке в Херсоне 6 января — погиб работник горсовета Владимир Шум

Обстрел маршрутки в Херсоне — выросло количество пострадавших
В Херсоне возросло количество пострадавших в результате российской атаки на маршрутный автобус. К врачам продолжают обращаться люди.
Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
Что известно о пострадавших
По словам Мрочко, в результате российской атаки пострадали семь человек.
"21-летний парень, который находился в маршрутке, атакованной рашистами с дрона, получил травму и осколочные ранения. Он доставлен в больницу. Также медики оказывают помощь пострадавшей 1998 года рождения. Всего уже семь раненых", — говорится в сообщении.
Глава городской администрации сообщил, что во время удара дроном погиб сотрудник городского совета.
"Погибший в результате атаки вражеского дрона на маршрутный автобус мужчина — наш коллега. Владимир Иванович Шум был специалистом отдела экологии управления коммунального хозяйства и благоустройства департамента городского хозяйства Херсонского городского совета. Российские террористы убили единственного эколога, который физически работал в Херсонской громаде. Через несколько дней ему должен был исполниться 51 год", — добавил Мрочко.
Напомним, вечером 6 января в Херсоне российские военные атаковали маршрутный автобус с помощью беспилотника. Трагедия произошла в Корабельном районе.
А днем 6 января в Херсоне раздались взрывы. Однако воздушная тревога тогда не была объявлена.
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