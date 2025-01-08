Обстрелы Херсонщины 8 января — есть погибшие и раненые

Последствия обстрелов Херсонской области. Фото: Нацполиция

Российские войска днем 8 января нанесли удар по Херсонской области. Вследствие вражеской атаки погибло два человека, еще пятеро — получили ранения.

Об этом сообщили в Национальной полиции и Министерстве внутренних дел (МВД).

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Последствия обстрелов Херсонщины 8 января

Как известно, российские войска в очередной раз обстреливали Херсонский и Бериславский районы из артиллерии и били с БпЛА. Погибло два человека, еще пятеро — получили ранения.

Последствия обстрелов Херсонской области. Фото: Нацполиция

Последствия обстрелов Херсонской области. Фото: Нацполиция

Под атаками врага находились Херсон, Антоновка, Надднепрянское, Станислав, Приднепровское, Камышаны, Зеленовка, Белозерка, Широкая Балка, Никольское, Берислав, Шляховое, Бургунка, Красный Маяк, Гавриловка и Монастырское.

Последствия обстрелов Херсонской области. Фото: Нацполиция

Последствия обстрелов Херсонской области. Фото: Нацполиция

Обстрелами повреждены три многоквартирных и пять частных домов, объект критической инфраструктуры, три гражданских, коммунальный, грузовой и четыре служебных автомобиля полиции, фермерское хозяйство, гараж и автобус.

Напомним, 7 января РФ обстреляла авто правоохранителей на Херсонщине. Два человека погибли, а 19 человек получили ранения.

А 6 января российские военные беспилотником атаковали маршрутный автобус в Херсоне. В результате этого есть погибшие и пострадавшие.