Обстріл Запоріжжя — кількість постраждалих значно зросла

Медики надають допомогу пораненому внаслідок обстрілу. Фото: Запорізька ОВА.

Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Запоріжжя зросла. Крім того, росіяни за останню добу обстріляли область, внаслідок чого теж є поранені та загиблі.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в Telegram у четвер, 9 січня.

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Наслідки обстрілів Запоріжжя та області

Як зазначив Федоров, наразі відомо про 113 поранених внаслідок обстрілу Запоріжжя. Росіяни випустили по місту керовані авіабомби.

Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: скриншот

Крім того, окупанти обстріляли Степногірськ. Двоє людей загинули, ще двоє — поранені. Загалом упродовж доби росіяни завдали 333 удари по 12 населених пунктах Запорізької області:

ворог здійснив 9 авіаційних ударів по Запоріжжю, Степногірську, Темирівці та Малинівці;

178 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське;

9 обстрілів із РСЗВ накрили Лобкове, Новоданилівку, Малу Токмачку та Новодарівку;

137 артударів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського.

Обстріли Запорізької області. Фото: скриншот

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський відреагував на обстріл Запоріжжя 8 січня. Він заявив, що окупанти завдали свідомого удару по місту.

Сьогодні у Запоріжжі оголошено день жалоби. Це сталося через російський обстріл, який забрав життя багатьох людей.