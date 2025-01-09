Обстріл Запоріжжя — кількість постраждалих значно зросла

Відомо про 113 постраждалих внаслідок авіаудару по Запоріжжю
Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Запоріжжя зросла. Крім того, росіяни за останню добу обстріляли область, внаслідок чого теж є поранені та загиблі.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в Telegram у четвер, 9 січня.
Наслідки обстрілів Запоріжжя та області
Як зазначив Федоров, наразі відомо про 113 поранених внаслідок обстрілу Запоріжжя. Росіяни випустили по місту керовані авіабомби.
Крім того, окупанти обстріляли Степногірськ. Двоє людей загинули, ще двоє — поранені. Загалом упродовж доби росіяни завдали 333 удари по 12 населених пунктах Запорізької області:
- ворог здійснив 9 авіаційних ударів по Запоріжжю, Степногірську, Темирівці та Малинівці;
- 178 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське;
- 9 обстрілів із РСЗВ накрили Лобкове, Новоданилівку, Малу Токмачку та Новодарівку;
- 137 артударів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського.
Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський відреагував на обстріл Запоріжжя 8 січня. Він заявив, що окупанти завдали свідомого удару по місту.
Сьогодні у Запоріжжі оголошено день жалоби. Це сталося через російський обстріл, який забрав життя багатьох людей.
Читайте Новини.LIVE!