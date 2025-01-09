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Відомо про 113 постраждалих внаслідок авіаудару по Запоріжжю

9 січня 2025 07:49
Ольга Антоновська - редактор
Обстріл Запоріжжя — кількість постраждалих значно зросла
Медики надають допомогу пораненому внаслідок обстрілу. Фото: Запорізька ОВА.
Ольга Антоновська - редактор

Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Запоріжжя зросла. Крім того, росіяни за останню добу обстріляли область, внаслідок чого теж є поранені та загиблі.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в Telegram у четвер, 9 січня.

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Як зазначив Федоров, наразі відомо про 113 поранених внаслідок обстрілу Запоріжжя. Росіяни випустили по місту керовані авіабомби.

Внаслідок обстрілу Запоріжжя вже постраждали 113 людей
Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: скриншот

Крім того, окупанти обстріляли Степногірськ. Двоє людей загинули, ще двоє — поранені. Загалом упродовж доби росіяни завдали 333 удари по 12 населених пунктах Запорізької області:

  • ворог здійснив 9 авіаційних ударів по Запоріжжю, Степногірську, Темирівці та Малинівці;
  • 178 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське;
  • 9 обстрілів із РСЗВ накрили Лобкове, Новоданилівку, Малу Токмачку та Новодарівку;
  • 137 артударів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського.
Внаслідок обстрілу Запоріжжя вже постраждали 113 людей
Обстріли Запорізької області. Фото: скриншот

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський відреагував на обстріл Запоріжжя 8 січня. Він заявив, що окупанти завдали свідомого удару по місту.

Сьогодні у Запоріжжі оголошено день жалоби. Це сталося через російський обстріл, який забрав життя багатьох людей.

Запоріжжя обстріли Іван Федоров війна в Україні війна

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