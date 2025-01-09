Обстрел Запорожья — количество пострадавших значительно возросло

Медики оказывают помощь раненому в результате обстрела. Фото: Запорожская ОВА

Число пострадавших в результате обстрела Запорожья возросло. Кроме того, россияне за последние сутки обстреляли область, в результате чего тоже есть раненые и погибшие.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram в четверг, 9 января.

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Последствия обстрелов Запорожья и области

Как отметил Федоров, сейчас известно о 113 раненых в результате обстрела Запорожья. Россияне выпустили по городу управляемые авиабомбы.

Последствия обстрела Запорожья. Фото: скриншот

Кроме того, оккупанты обстреляли Степногорск. Два человека погибли, еще двое — ранены. Всего за сутки россияне нанесли 333 удара по 12 населенным пунктам Запорожской области:

враг совершил 9 авиационных ударов по Запорожью, Степногорску, Темировке и Малиновке;

178 БпЛА разной модификации атаковали Лобково, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Малиновку, Новодаровку и Ольговское;

9 обстрелов из РСЗО накрыли Лобково, Новоданиловку, Малую Токмачку и Новодаровку;

137 артударов нанесено по территории Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Малиновки, Новодаровки и Ольговского.

Обстрелы Запорожской области. Фото: скриншот

Напомним, глава государства Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Запорожья 8 января. Он заявил, что россияне нанесли сознательный удар по городу.

Сегодня в Запорожье объявлен траур. Это произошло из-за российских обстрелов, унесших жизни многих людей.