Обстріл Запоріжжя 8 січня — кількість постраждалих зросла

У Запоріжжі різко зросла кількість поранених внаслідок обстрілу
У Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу у середу, 8 січня. Відомо, що загарбники поранили 63 людей.
Про це повідомили пресслужби ДСНС та Нацполіції у Telegram.
Постраждалі внаслідок обстрілу Запоріжжя
"Станом на 21:20 відомо про 63 потерпілих, частині з них надано допомогу на місці, деякі громадяни самостійно звернулись до медзакладів за допомогою", — йдеться у повідомленні Нацполіції.
Наразі пожежу в адміністративній будівлі на площі 800 кв.м та трьох авто ліквідовано. Відомо, що окупанти пошкодили чотири адмінбудівлі, 27 автомобілів та трамвай.
Аварійно-рятувальні роботи завершено.
Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський відреагував на російський обстріл Запоріжжя. Він показав наслідки удару.
Відомо, що загарбники завдавали ударів керованими авіабомбами. Вибухи сталися серед натовпу.
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