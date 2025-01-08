Обстріл Запоріжжя 8 січня — кількість постраждалих зросла

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 8 січня. Фото: REUTERS/Stringer

У Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу у середу, 8 січня. Відомо, що загарбники поранили 63 людей.

Про це повідомили пресслужби ДСНС та Нацполіції у Telegram.

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"Станом на 21:20 відомо про 63 потерпілих, частині з них надано допомогу на місці, деякі громадяни самостійно звернулись до медзакладів за допомогою", — йдеться у повідомленні Нацполіції.

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 8 січня. Фото: Нацполіція

Наразі пожежу в адміністративній будівлі на площі 800 кв.м та трьох авто ліквідовано. Відомо, що окупанти пошкодили чотири адмінбудівлі, 27 автомобілів та трамвай.

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 8 січня. Фото: Нацполіція

Аварійно-рятувальні роботи завершено.

Допис Нацполіції. Фото: скриншот

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський відреагував на російський обстріл Запоріжжя. Він показав наслідки удару.

Відомо, що загарбники завдавали ударів керованими авіабомбами. Вибухи сталися серед натовпу.