Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow У Запоріжжі різко зросла кількість поранених внаслідок обстрілу arrow

У Запоріжжі різко зросла кількість поранених внаслідок обстрілу

8 січня 2025 21:43
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріл Запоріжжя 8 січня — кількість постраждалих зросла
Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 8 січня. Фото: REUTERS/Stringer
Аркадій Пастула - Редактор

У Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу у середу, 8 січня. Відомо, що загарбники поранили 63 людей.

Про це повідомили пресслужби ДСНС та Нацполіції у Telegram.

Читайте також:

Постраждалі внаслідок обстрілу Запоріжжя

"Станом на 21:20 відомо про 63 потерпілих, частині з них надано допомогу на місці, деякі громадяни самостійно звернулись до медзакладів за допомогою", — йдеться у повідомленні Нацполіції.

Удар по Запоріжжю 8 січня
Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 8 січня. Фото: Нацполіція

Наразі пожежу в адміністративній будівлі на площі 800 кв.м та трьох авто ліквідовано. Відомо, що окупанти пошкодили чотири адмінбудівлі, 27 автомобілів та трамвай. 

Атака окупантів на Запоріжжя 8 січня
Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 8 січня. Фото: Нацполіція

Аварійно-рятувальні роботи завершено.

null
Допис Нацполіції. Фото: скриншот
null
Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський відреагував на російський обстріл Запоріжжя. Він показав наслідки удару.

Відомо, що загарбники завдавали ударів керованими авіабомбами. Вибухи сталися серед натовпу. 

війна ДСНС Запоріжжя обстріли окупанти Нацполіція

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:03 Сибіга відреагував на заяву Трампа щодо України в НАТО

22:37 Прожитковий мінімум 2025 — що собі можуть дозволити одесити

22:27 Зеленський обговорив із Санду енергетичні виклики Молдови

22:05 Голлівуд у вогні — Бен Аффлек та інші знаменитості евакуюються

Text

22:03 Демченко відповів, чи є загроза на білоруському кордоні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

22:00 Допомога Україні — скільки коштів США залишились невикористаними

21:57 Побив приятеля — на Одещині судили військового

21:43 У Запоріжжі різко зросла кількість поранених внаслідок обстрілу

21:33 На війні загинув переможець шоу "Танцюють всі"

21:33 Чому ТЦК виписують штраф навіть після пред'явлення документів

23:03 Сибіга відреагував на заяву Трампа щодо України в НАТО

22:37 Прожитковий мінімум 2025 — що собі можуть дозволити одесити

22:27 Зеленський обговорив із Санду енергетичні виклики Молдови

22:05 Голлівуд у вогні — Бен Аффлек та інші знаменитості евакуюються

22:00 Допомога Україні — скільки коштів США залишились невикористаними

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

21:57 Побив приятеля — на Одещині судили військового

21:43 У Запоріжжі різко зросла кількість поранених внаслідок обстрілу

21:33 На війні загинув переможець шоу "Танцюють всі"

21:33 Чому ТЦК виписують штраф навіть після пред'явлення документів

21:24 Зеленський поговорив з головою ОБСЄ про підтримку України

22:37 Прожитковий мінімум 2025 — що собі можуть дозволити одесити

11:27 Об'єднання Getty Images і Shutterstock — як це вплинуло на ринок

06:40 В Україні дорожчає мідь — ціни на кольорові метали у січні

06:32 Реформа МСЕК — як отримати групу інвалідності на Львівщині

06:20 Податки для ФОП у 2025 році — скільки доведеться платити

7 січня 2025

22:37 Китайський вірус в Одесі — чи бояться містяни локдауну

06:40 Ціни на брухт у січні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

06:20 Закриття ФОП в Україні — як підвищення податків впливає на бізнес

6 січня 2025

12:35 Ціни на золото у січні — скільки коштують дорогоцінні метали

5 січня 2025

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

Text

22:03 Демченко відповів, чи є загроза на білоруському кордоні

Text

19:00 Кадрові зміни та призначення Ткаченка — ефір Київський час

Text

17:50 Російський обстріл Запоріжжя — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 План Трампа щодо України рознесли вщент — ефір День.LIVE

Text

12:03 Росіяни наближаються до Куп'янська — що відомо про бойові дії

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:02 Бойова медикиня пояснила суть роботи нового медпідрозділу в ЗСУ

Text

09:39 Офіцер ЗСУ прокоментував чутки про окупацію Курахового

Text

08:20 Нардеп висловився про можливе проведення виборів

Text

08:00 Заява Трампа щодо завершення війни в Україні — ефір Ранок.LIVE

7 січня 2025
Text

22:57 Збиття шести ракет за допомогою F-16 — авіаексперт прокоментував

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла