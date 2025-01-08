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В Запорожье резко возросло количество раненых через обстрел

8 января 2025 21:43
Аркадий Пастула - Редактор
Обстрел Запорожья 8 января — количество пострадавших возросло
Последствия российского обстрела Запорожья 8 января. Фото: REUTERS/Stringer
Аркадий Пастула - Редактор

В Запорожье возросло количество пострадавших в результате российского обстрела в среду, 8 января. Известно, что захватчики ранили 63 человека.

Об этом сообщили пресс-службы ГСЧС и Нацполиции в Telegram.

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"По состоянию на 21:20 известно о 63 пострадавших, части из них оказана помощь на месте, некоторые граждане самостоятельно обратились в медучреждения за помощью", — говорится в сообщении Нацполиции.

Удар по Запорожью 8 января
Последствия российского обстрела Запорожья 8 января. Фото: Нацполиция

Сейчас пожар в административном здании на площади 800 кв.м и трех авто ликвидирован. Известно, что оккупанты повредили четыре админздания, 27 автомобилей и трамвай. 

Атака оккупантов на Запорожье 8 января
Последствия российского обстрела Запорожья 8 января. Фото: Нацполиция

Аварийно-спасательные работы завершены.

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Пост Нацполиции. Фото: скриншот
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Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на российский обстрел Запорожья. Он показал последствия удара.

Известно, что захватчики наносили удары управляемыми авиабомбами. Взрывы произошли среди толпы. 

война ГСЧС Запорожье обстрелы оккупанты Нацполиция

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