Обстрел Запорожья 8 января — количество пострадавших возросло

Последствия российского обстрела Запорожья 8 января. Фото: REUTERS/Stringer

В Запорожье возросло количество пострадавших в результате российского обстрела в среду, 8 января. Известно, что захватчики ранили 63 человека.

Об этом сообщили пресс-службы ГСЧС и Нацполиции в Telegram.

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"По состоянию на 21:20 известно о 63 пострадавших, части из них оказана помощь на месте, некоторые граждане самостоятельно обратились в медучреждения за помощью", — говорится в сообщении Нацполиции.

Последствия российского обстрела Запорожья 8 января. Фото: Нацполиция

Сейчас пожар в административном здании на площади 800 кв.м и трех авто ликвидирован. Известно, что оккупанты повредили четыре админздания, 27 автомобилей и трамвай.

Последствия российского обстрела Запорожья 8 января. Фото: Нацполиция

Аварийно-спасательные работы завершены.

Пост Нацполиции. Фото: скриншот

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на российский обстрел Запорожья. Он показал последствия удара.

Известно, что захватчики наносили удары управляемыми авиабомбами. Взрывы произошли среди толпы.