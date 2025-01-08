Обстрел Запорожья 8 января — количество пострадавших возросло

В Запорожье резко возросло количество раненых через обстрел
В Запорожье возросло количество пострадавших в результате российского обстрела в среду, 8 января. Известно, что захватчики ранили 63 человека.
Об этом сообщили пресс-службы ГСЧС и Нацполиции в Telegram.
Пострадавшие в результате обстрела Запорожья
"По состоянию на 21:20 известно о 63 пострадавших, части из них оказана помощь на месте, некоторые граждане самостоятельно обратились в медучреждения за помощью", — говорится в сообщении Нацполиции.
Сейчас пожар в административном здании на площади 800 кв.м и трех авто ликвидирован. Известно, что оккупанты повредили четыре админздания, 27 автомобилей и трамвай.
Аварийно-спасательные работы завершены.
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на российский обстрел Запорожья. Он показал последствия удара.
Известно, что захватчики наносили удары управляемыми авиабомбами. Взрывы произошли среди толпы.
Читайте Новини.LIVE!