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Выпустили десятки дронов — Воздушные силы рассказали об атаке РФ

9 января 2025 09:57
Карина Приходько - Редактор
Обстрел Украины 9 января — сколько дронов сбила ПВО
Работа мобильных групп ПВО. Фото: Генштаб ВСУ
Карина Приходько - Редактор

Российские войска ночью 9 января атаковали Украину 70 ударными БпЛА. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Обстрелы Украины ночью 9 января

В Воздушных силах рассказали, что этой ночью противник атаковал 70 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов из Миллерово, Орла, Курска, Брянска и Приморско-Ахтарска.

Так, по состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 46 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.

обстрелы Украины ночью 9 января
Работа ПВО ночью 9 января. Фото: Воздушные силы

"Еще 24 вражеских беспилотника-имитатора — локально потеряны  (без негативных последствий). Из-за падения сбитых ударных БпЛА повреждены частные дома на Харьковщине, Сумщине и Черкасщине", — говорится в сообщении.

Напомним, 8 января захватчики нанесли удар по Запорожью. В ОВА показали последствия российского обстрела.

Вследствие обстрелов пострадали 113 человек, погибло — 13. В городе 9 января также объявили день траура.

обстрелы ПВО дроны война в Украине Воздушные силы

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