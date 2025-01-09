Обстрел Украины 9 января — сколько дронов сбила ПВО

Выпустили десятки дронов — Воздушные силы рассказали об атаке РФ
Российские войска ночью 9 января атаковали Украину 70 ударными БпЛА. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Обстрелы Украины ночью 9 января
В Воздушных силах рассказали, что этой ночью противник атаковал 70 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов из Миллерово, Орла, Курска, Брянска и Приморско-Ахтарска.
Так, по состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 46 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.
"Еще 24 вражеских беспилотника-имитатора — локально потеряны (без негативных последствий). Из-за падения сбитых ударных БпЛА повреждены частные дома на Харьковщине, Сумщине и Черкасщине", — говорится в сообщении.
Напомним, 8 января захватчики нанесли удар по Запорожью. В ОВА показали последствия российского обстрела.
Вследствие обстрелов пострадали 113 человек, погибло — 13. В городе 9 января также объявили день траура.
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