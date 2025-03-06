На які кошти живе офіцер ЗСУ Андрій Оністрат — відео

Військовий ЗСУ та колишній бізнесмен Андрій Оністрат. Фото: скриншот

Офіцер Збройних сил України, багатодітний батько, у минулому бізнесмен та банкір Андрій Оністрат розповів, на які кошти живе. Крім того, він поділився, як розподіляє гроші.

Про це Андрій Оністрат розповів в інтервʼю RAMINA.

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На які кошти живе Оністрат

"Фізично я зараз живу на пенсію, яку отримую за Остапа. Пенсія заходить у 150 тисяч щомісяця, плюс зарплата 30 тисяч, я не рахую бонуси, які приходять за бойові. Мій бюджет 180 тисяч гривень", — розповів військовий.

За його словами, 80 тисяч гривень він перераховує дружині Валентині Хамайко, решту — витрачає на потреби.

"Я їм, п’ю, заправлю автівку, є поточні витрати. Син дзвонить, просить заплатити за їжу, у мене зобов'язання, тож я сплачую йому за гарні тренування. Також кишенькові гроші, подарунки, більшу частину по дітях я закриваю, ще допомагаю батькам", — додав він.

Нагадаємо, Оністрат поділився, що його останні спогади про загиблого сина Остапа пов’язані з останнім ранком. Тоді його викликали до командира бригади, і він попросив сина провести зарядку.

Раніше Оністрат розкрив співвідношення росіян до пілотів БпЛА. За його словами, за кожним пілотом закріплені сотні ворожих солдатів.