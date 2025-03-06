Війна в Україні — Оністрат розповів про свого загиблого сина

Офіцер ЗСУ Андрій Оністрат. Фото: скриншот з відео

Андрій Оністрат — офіцер Збройних сил, багатодітний батько, а в минулому бізнесмен та банкір. На війні він втратив одного зі своїх синів — Остапа, який служив разом з ним.

У відео журналістки Раміни Есхакзай чоловік поділився спогадами про свого загиблого сина.

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Спогади Оністрата про загиблого сина

Оністрат розповів, що останні спогади про загиблого сина — це останній ранок. Тоді його викликали до командира бригади і він попросив сина провести зарядку.

"Після комбрига, я поїхав у Покровськ здати автівку у ремонт, пробіг крос, повернуся сюди, взяв телефон, побачив щось не те. Видзвонив хазіка, і він сказав, що мого сина більше немає…" — згадує Андрій.

Він додав, завдяки тому, що вони разом служили, за останній рік вони мали більше спілкування, ніж за десять попередніх. За його словами, це було дуже важливим у розумінні сина й себе самого.

Також офіцер розповів, що його син був його протилежністю і деколи в них були часи, коли вони бачились лише тричі на рік та місяцями не спілкувалися. Офіцер з сумом сказав, що це була велика проблема.

"Коли він пішов у військо, для мене не було іншого виходу. Я за собою спалив мости. З одного боку, це сталося, тому що я його підбадьорював, ми вели розмови, він питав моєї поради, я йому казав: "Я прийму будь-який твій вибір". Сказав, що для кожного чоловіка є шанс: або ти підеш до армії й будеш відчувати себе чоловіком, або не підеш — і не почуватимешся чоловіком, якого бачиш у дзеркалі", — додав Андрій Оністрат.

Нагадаємо, 27 лютого на фронті загинув пілот БпЛА "Птахів Мадяра" Василь Ратушний. Причиною стало пряме влучання fpv-дрона.

У Києві 5 березня попрощалися з воїном Василем Ратушним. На похорон прийшли сотні людей.