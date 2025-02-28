На фронті загинув Василь Ратушний — що відомо

Василь Ратушний. Фото: соцмережі Світлана Поваляєва

У ніч на 27 лютого 2025 року на бойовому виїзді загинув пілот безпілотного літального апарата підрозділу "Птахи Мадяра" Василь Ратушний. Він загинув внаслідок прямого влучання FPV-дрона.

Про це повідомила його мати, письменниця Світлана Поваляєва.

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Василь Ратушний керує FPV-дроном. Фото: Світлана Поваляєва

Василь Ратушний. Фото: Світлана Поваляєва

"Мій старший син, моє життя", – написала вона, повідомляючи про загибель сина.

Хто такий Василь Ратушний

Василь Ратушний був військовослужбовцем Збройних сил України, пілотом БпЛА у складі розвідувального підрозділу "Птахи Мадяра". Він захищав Україну від початку повномасштабного вторгнення та виконував бойові завдання в найгарячіших точках фронту.

Світлана Полєтаєва із синами Романом та Василем. Фото: Світлана Поваляєва

Василь Ратушний був братом Романа Ратушного — відомого українського громадського активіста, засновника ініціативи "Захистимо Протасів Яр". Роман активно боровся проти незаконної забудови Києва, зокрема Протасового Яру, організовував екологічні та соціальні ініціативи.

Світлана Поваляєва із синами та чоловіком. Фото: Світлана Поваляєва

У 2022 році після початку широкомасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ, воював у складі 93-ї ОМБр "Холодний Яр" і загинув у червні того ж року під Ізюмом.

Василь продовжив справу брата — став на захист України та до останнього виконував бойові завдання.

Нагадаємо, нещодавно у Київській області внаслідок прямого влучання ударного безпілотника загинула відома журналістка та видатний хірург.

Також у Києві нещодавно поховали журналіста та документаліста Ярослава Шапочку, який загинув на фронті, виконуючи бойове завдання.