На фронті загинув Василь Ратушний — що відомо

На фронті загинув пілот БпЛА "Птахів Мадяра" Василь Ратушний
У ніч на 27 лютого 2025 року на бойовому виїзді загинув пілот безпілотного літального апарата підрозділу "Птахи Мадяра" Василь Ратушний. Він загинув внаслідок прямого влучання FPV-дрона.
Про це повідомила його мати, письменниця Світлана Поваляєва.
На фронті загинув Василь Ратушний
"Мій старший син, моє життя", – написала вона, повідомляючи про загибель сина.
Хто такий Василь Ратушний
Василь Ратушний був військовослужбовцем Збройних сил України, пілотом БпЛА у складі розвідувального підрозділу "Птахи Мадяра". Він захищав Україну від початку повномасштабного вторгнення та виконував бойові завдання в найгарячіших точках фронту.
Василь Ратушний був братом Романа Ратушного — відомого українського громадського активіста, засновника ініціативи "Захистимо Протасів Яр". Роман активно боровся проти незаконної забудови Києва, зокрема Протасового Яру, організовував екологічні та соціальні ініціативи.
У 2022 році після початку широкомасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ, воював у складі 93-ї ОМБр "Холодний Яр" і загинув у червні того ж року під Ізюмом.
Василь продовжив справу брата — став на захист України та до останнього виконував бойові завдання.
Нагадаємо, нещодавно у Київській області внаслідок прямого влучання ударного безпілотника загинула відома журналістка та видатний хірург.
Також у Києві нещодавно поховали журналіста та документаліста Ярослава Шапочку, який загинув на фронті, виконуючи бойове завдання.
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