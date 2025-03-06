Война в Украине — Онистрат рассказал о своем погибшем сыне

Офицер ВСУ Андрей Онистрат. Фото: скриншот из видео

Андрей Онистрат — офицер Вооруженных сил, многодетный отец, а в прошлом бизнесмен и банкир. На войне он потерял одного из своих сыновей — Остапа, который служил вместе с ним.

В видео журналистки Рамины Эсхакзай мужчина поделился воспоминаниями о своем погибшем сыне.

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Воспоминания Онистрата о погибшем сыне

Онистрат рассказал, что последние воспоминания о погибшем сыне — это последнее утро. Тогда его вызвали к командиру бригады и он попросил сына провести зарядку.

"После комбрига, я поехал в Покровск сдать машину в ремонт, пробежал кросс, вернусь сюда, взял телефон, увидел что-то не то. Вызвонил хазика, и он сказал, что моего сына больше нет..." — вспоминает Андрей.

Он добавил, благодаря тому, что они вместе служили, за последний год они имели больше общения, чем за десять предыдущих. По его словам, это было очень важным в понимании сына и себя самого.

Также офицер рассказал, что его сын был его противоположностью и порой у них были времена, когда они виделись только три раза в год и месяцами не общались. Офицер с грустью сказал, что это была большая проблема.

"Когда он ушел в армию, для меня не было другого выхода. Я за собой сжег мосты. С одной стороны, это произошло, потому что я его подбадривал, мы вели разговоры, он спрашивал моего совета, я ему говорил: "Я приму любой твой выбор". Сказал, что для каждого мужчины есть шанс: или ты пойдешь в армию и будешь чувствовать себя мужчиной, или не пойдешь — и не будешь чувствовать себя мужчиной, которого видишь в зеркале", — добавил Андрей Онистрат.

Напомним, 27 февраля на фронте погиб пилот БпЛА "Птиц Мадьяра" Василий Ратушный. Причиной стало прямое попадание fpv-дрона.

В Киеве 5 марта попрощались с воином Василием Ратушным. На похороны пришли сотни людей.