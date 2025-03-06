На какие средства живет офицер ВСУ Андрей Онистрат — видео

Военный ВСУ и бывший бизнесмен Андрей Онистрат. Фото: скриншот

Офицер Вооруженных сил Украины, многодетный отец, в прошлом бизнесмен и банкир Андрей Онистрат рассказал, на какие средства живет. Кроме того, он поделился, как распределяет деньги.

Об этом Андрей Онистрат рассказал в интервью RAMINA.

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На какие средства живет Онистрат

"Физически я сейчас живу на пенсию, которую получаю за Остапа. Пенсия заходит в 150 тысяч ежемесячно, плюс зарплата 30 тысяч, я не считаю бонусы, которые приходят за боевые. Мой бюджет 180 тысяч гривен", — рассказал военный.

По его словам, 80 тысяч гривен он перечисляет жене Валентине Хамайко, остальное — тратит на нужды.

"Я ем, пью, заправляю машину, есть текущие расходы. Сын звонит, просит заплатить за еду, у меня обязательства, поэтому я плачу ему за хорошие тренировки. Также карманные деньги, подарки, большую часть по детям я закрываю, еще помогаю родителям", — добавил он.

Напомним, Онистрат поделился, что его последние воспоминания о погибшем сыне Остапе связаны с последним утром. Тогда его вызвали к командиру бригады, и он попросил сына провести зарядку.

Ранее Онистрат раскрыл соотношение россиян к пилотам БпЛА. По его словам, за каждым пилотом закреплены сотни вражеских солдат.