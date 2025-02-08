Бої за Велику Новосілку — офіцер Андрій Оністрат сказав, як вплине на фронт втрата населеного пункту

Офіцер ЗСУ Андрій Оністрат. Фото: скриншот

Втрата Великої Новосілки Донецької області може мати наслідки для фронту. Це відкриває шлях на Запорізьку область.

Про це заявив офіцер ЗСУ, екскомандир роти ударних БпЛА "Шершні Довбуша" 68-ї окремої Єгерської бригади Андрій Оністрат в інтерв'ю ТСН.

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За словами Оністрата, окупація росіянами Великої Новосілки може мати серйозні наслідки для ситуації на фронті, адже це може відкрити шлях для подальшого просування військ РФ.

"Це відкриває шлях на Запорізьку область, а також дає можливість росіянам просунутися до Покровська, який розташований за 30 кілометрів. Це певний хаб, звідки відкриваються дороги в бік Дніпропетровщини та Запоріжжя", — пояснив офіцер.

Військовий підкреслив, що сама по собі Велика Новосілка не є логістичним центром, оскільки вже у травні 2023 року вона була повністю зруйнована.

"Станом на травень 2023 року, там цілих будинків не було в принципі. Тобто це руїни станом на той час. Зараз це просто зосередження цегли і побитого скла. Тому це хаб, а не логістичний вузол. Одна дорога йде прямо на Покровськ, одна на Дніпропетровську область, а інша на Запорізьку", — сказав він.

Оністрат вважає, що якщо окупанти зможуть оточити Покровськ, що може зайняти кілька місяців, то їхні подальші дії будуть спрямовані на Торецьк, Костянтинівку, Добропілля, Дружківку, Краматорськ і Слов’янськ.

"Їхня основна мета — повний контроль над Донецькою областю. Наступ на Дніпропетровщину для них нелогічний, оскільки там багато сільських територій, що значно уповільнить їхнє просування", — підсумував офіцер.

Нагадаємо, речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону 27 січня заявив, що українські військові вийшли з півдня селища Велика Новосілка в Донецькій області. Про те, що росіяни просуваються в населеному пункті Велика Новосілка, повідомляли й у пресслужбі 110-ї ОМБр.