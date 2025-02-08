Бои за Великую Новоселку - офицер Андрей Онистрат сказал, как повлияет на фронт потеря населенного пункта

Офицер ВСУ Андрей Онистрат. Фото: скриншот

Потеря Великой Новоселки Донецкой области может иметь последствия для фронта. Это открывает путь на Запорожскую область.

Об этом заявил офицер ВСУ, экс-командир роты ударных БПЛА "Шершни Довбуша" 68-й отдельной Егерской бригады Андрей Онистрат в интервью ТСН.

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По словам Онистрата, оккупация россиянами Великой Новоселки будет иметь серьезные последствия для ситуации на фронте, ведь это может открыть путь для дальнейшего продвижения войск РФ.

"Это открывает путь на Запорожскую область, а также дает возможность россиянам продвинуться в Покровск, который расположен в 30 километрах. Это определенный хаб, откуда открываются дороги в сторону Днепропетровщины и Запорожья", — пояснил офицер.

Военный подчеркнул, что сама по себе Великая Новоселка не является логистическим центром, поскольку уже в мае 2023 года она была полностью разрушена.

"По состоянию на май 2023 года, там целых домов не было в принципе. То есть это руины по состоянию на то время. Сейчас это просто сосредоточение кирпича и побитого стекла, поэтому это хаб, а не логистический узел. Одна дорога идет прямо на Покровск, одна на Днепропетровскую область, а другая на Запорожскую", — сказал он.

Онистрат считает, что если оккупанты смогут окружить Покровск, что может занять несколько месяцев, то их дальнейшие действия будут направлены на Торецк, Константиновку, Доброполье, Дружковку, Краматорск и Славянск.

"Их основная цель — полный контроль над Донецкой областью. Наступление на Днепропетровщину для них нелогично, поскольку там много сельских территорий, что значительно замедлит их продвижение", — подытожил офицер.

Напомним, представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона 27 января заявил, что украинские военные вышли с юга поселка Великая Новоселка в Донецкой области. О том, что россияне продвигаются в населенном пункте Великая Новоселка, сообщали и в пресс-службе 110-й ОМБр.