Андрій Оністрат розкрив співвідношення росіян до пілотів БпЛА

Колишній командир роти ударних БпЛА "Шершні Довбуша" Андрій Оністрат

Колишній командир роти ударних безпілотників "Шершні Довбуша" Андрій Оністрат повідомив, що попри розширення підрозділу, у якому він служив, кількість пілотів БпЛА не змінилася. За кожним з таких воїнів закріплена ділянка фронту, на якій сотні ворожих солдатів.

Про це Оністрат повідомив в інтерв'ю ТСН.

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Пілотів БпЛА не вистачає

"Як було 10 людей, які в мене лупашили, так вони і є. Все навколо виросло, а працюють все ті самі 10 людей", — пояснив проблему військовий.

Оністрат зазначив, що за кожним пілотом БпЛА закріплені сотні ворожих солдатів, яким він має протистояти.

"У мене є людина, на якій, з того боку, півтори тисячі росіян. Я не жартую. І ще дві людини — більше тисячі. Решта — 500+", — розповів Оністрат.

Військовий наголосив, що таке навантаження пілоти БпЛА витримують за рахунок майстерності, лідерських якостей та жаги до перемоги.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача. Він зустрівся із командирами підрозділів безпілотних систем.

Нагадуємо, що очільник компанії-виробника БпЛА "ОмніТек Дефенс" Костянтин Мінаков розповів, що головною проблемою наразі є відсутність прозорих механізмів формування потреби та закупівлі дронів безпосередньо.