Андрей Онистрат раскрыл соотношение россиян к пилотам БпЛА

Бывший командир роты ударных БпЛА "Шершни Довбуша" Андрей Онистрат

Бывший командир роты ударных беспилотников "Шершни Довбуша" Андрей Онистрат сообщил, что несмотря на расширение подразделения, в котором он служил, количество пилотов БпЛА не изменилось. За каждым из таких воинов закреплен участок фронта, на котором сотни вражеских солдат.

Об этом Онистрат сообщил в интервью ТСН.

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Пилотов БпЛА не хватает

"Как было 10 человек, которые у меня лупашили, так они и есть. Все вокруг выросло, а работают все те же 10 человек", — объяснил проблему военный.

Онистрат отметил, что за каждым пилотом БпЛА закреплены сотни вражеских солдат, которым он должен противостоять.

"У меня есть человек, на котором, с той стороны, полторы тысячи россиян. Я не шучу. И еще два человека — более тысячи. Остальные — 500+", — рассказал Онистрат.

Военный подчеркнул, что такую нагрузку пилоты БпЛА выдерживают за счет мастерства, лидерских качеств и жажды победы.

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку Верховного Главнокомандующего. Он встретился с командирами подразделений беспилотных систем.

Напоминаем, что глава компании-производителя БпЛА "ОмниТек Дефенс" Константин Минаков рассказал, что главной проблемой сейчас является отсутствие прозрачных механизмов формирования потребности и закупки дронов непосредственно.