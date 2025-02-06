Виробники дронів хочуть прогнозованості замовлень від держави

Військовий з дроном. Ілюстративне фото: скриншот з відео

Очільник компанії-виробника БпЛА "ОмніТек Дефенс" Костянтин Мінаков розповів, що головною проблемою наразі є відсутність прозорих механізмів формування потреби та закупівлі дронів безпосередньо. Він запропонував, як це можна вирішити.

Про це Мінаков сказав у коментарі Новини.LIVE.

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Проблеми у виробництві дронів

"Відсутність прогнозованості створює для компанії дуже великі виклики, оскільки ми не можемо в цьому форматі прогнозувати наші виробничі спроможності, робити планові закупівлі та планове постачання", — сказав він.

За словами керівника виробництва, це все впливає в першу чергу на вартість продукції, може впливати на якість продукції та своєчасність постачання. Тому з боку компанії хочуть мати вирішення цієї проблеми в наступному форматі: держава має чітко комунікувати з виробниками та формувати її потребу, яка будується знизу вверх.

"Ми маємо як виробники мати контакт з кінцевим користувачем, і вони мають визначати ті засоби, які мають надалі контрактувати держава. Тобто питання не в персональних рішеннях, а в побудові певної системи, яка буде давати в певній мірі прозорість, але для виробника і прогнозованість його закупівель та завантаженості виробництва", — додав Мінаков.

Нагадаємо, виконавча директорка об’єднання "Технологічні Сили України" Катерина Михалко назвала чотири кроки, які допоможуть налагодити повноцінне виробництво власної зброї.

А за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, у 2025 році Україна планує виробити 3000 ракет-дронів та 30 тисяч далекобійних дронів.