Производители дронов хотят прогнозируемости заказов от государства

Военный с дроном. Иллюстративное фото: скриншот из видео

Глава компании-производителя БпЛА "ОмниТек Дефенс" Константин Минаков рассказал, что главной проблемой сейчас является отсутствие прозрачных механизмов формирования потребности и закупки дронов непосредственно. Он предложил, как это можно решить.

Об этом Минаков сказал в комментарии Новини.LIVE.

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Проблемы в производстве дронов

"Отсутствие прогнозируемости создает для компании очень большие вызовы, поскольку мы не можем в этом формате прогнозировать наши производственные возможности, делать плановые закупки и плановые поставки", — сказал он.

По словам руководителя производства, это все влияет в первую очередь на стоимость продукции, может влиять на качество продукции и своевременность поставок. Поэтому со стороны компании хотят иметь решение этой проблемы в следующем формате: государство должно четко коммуницировать с производителями и формировать ее потребность, которая строится снизу вверх.

"Мы как производители должны иметь контакт с конечным пользователем, и они должны определять те средства, которые должны в дальнейшем контрактовать государство. То есть вопрос не в персональных решениях, а в построении определенной системы которая будет давать в некоторой степени прозрачность, но для производителя и прогнозируемость его закупок и загруженности производства", — добавил Минаков.

Напомним, исполнительный директор объединения "Технологические Силы Украины" Екатерина Михалко назвала четыре шага, которые помогут наладить полноценное производство собственного оружия.

А по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в 2025 году Украина планирует произвести 3000 ракет-дронов и 30 тысяч дальнобойных дронов.