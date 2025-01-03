Виробництво дронів в Україні — Шмигаль розповів про плани країни на 2025 рік

Виробництво українських дронів. Фото: baykartech.com

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у 2025 році Україна планує виробити три тисячі ракет-дронів та 30 тисяч далекобійних дронів. На оборону і безпеку в наступному році в держбюджеті передбачено 2,23 трлн гривень.

Про це Денис Шмигаль повідомив під час засідання Уряду у п'ятницю, 3 січня.

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Шмигаль розповів, що 3 січня провів перше засідання Уряду у 2025 році. Прем'єр озвучив основні урядові пріоритети та напрямки, за якими країна буде рухатися вперед у 2025 році, серед них:

оборона та безпека нашої країни;

фінансова стійкість;

енергетика;

соціальна підтримка;

ветеранська політика;

освіта та медицина;

відновлення;

адаптивна економіка та підтримка бізнесу;

цифровізація;

європейський шлях України.

Так, Денис Шмигаль розповів, що Україна планує виробити три тисячі ракет-дронів і 30 тисяч далекобійних дронів у 2025 році. За його словами, таке завдання поставив президент. Загалом на оборону і безпеку у 2025 році в держбюджеті передбачено 2,23 трлн гривень, із яких щонайменше 739 млрд грн підуть на техніку.

Водночас українські підприємства ОПК планують збільшити виробничі потужності до 30 млрд доларів.

Нагадаємо, 31 грудня морський дрон ГУР знищив російський гелікоптер у Чорному морі. Розвідники стверджують, що це перший такий випадок в історії.

Також ми писали, Україна напрацьовує можливість серійного виробництва далекобійної ракети "Трембіта", яка здатна вражати цілі дальністю до 200 кілометрів.