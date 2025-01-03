Производство дронов в Украине — Шмыгаль рассказал о планах страны на 2025 год

Производство украинских дронов. Фото: baykartech.com

Прем'єр-министр Денис Шмыгаль заявил, что в 2025 году Украина планирует произвести три тысячи ракет-пушек и 30 тысяч дальнобойных дронов. На оборону и безопасность в следующем году в госбюджете предусмотрено 2,23 трлн гривен.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил во время заседания Правительства в п'пятницу, 3 января.

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Шмыгаль рассказал, что 3 января провел первое заседание Правительства в 2025 году. Премьер озвучил основные правительственные приоритеты и направления, по которым страна будет двигаться вперед в 2025 году, среди них:

оборона и безопасность нашей страны;

финансовая устойчивость;

энергетика;

социальная поддержка;

ветеранская политика;

образование и медицина;

восстановление;

адаптивная экономика и поддержка бизнеса;

цифровизация;

европейский путь Украины;

Так, Денис Шмыгаль рассказал, что Украина планирует произвести три тысячи ракет-дронов и 30 тысяч дальнобойных дронов в 2025 году. По его словам, такую задачу поставил президент. Всего на оборону и безопасность в 2025 году в госбюджете предусмотрено 2,23 трлн гривен, из которых не менее 739 млрд грн пойдут на технику.

В то же время украинские предприятия ОПК планируют увеличить производственные мощности до 30 млрд долларов.

Напомним, 31 декабря морской дрон ГУР уничтожил российский вертолет в Черном море.

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