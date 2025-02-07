Зеленський наголосив на важливості БпЛА у війні — звернення

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 7 лютого, провів Ставку Верховного Головнокомандувача. Він зустрівся із командирами підрозділів безпілотних систем.

Про це Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні.

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За словами Зеленського, важливо, що військові та Міноборони збільшують кількість не тільки підписаних контрактів на постачання зброї, а й тих, що реалізовуються. Сьогодні він заслухав доповіді щодо конкретних видів озброєнь і техніки та наголосив, що забезпечення для армії має бути стабільним, а частка власного виробництва має постійно збільшуватися.

Також президенту доповів головком ЗСУ Олександр Сирський стосовно ситуації на Донеччині і на Курщині. В районі Курської операції були нові штурми: російська армія підтягнула знову північнокорейських солдатів. Там була знищена значна кількість окупантів — йдеться про сотні російських військових РФ та КНДР.

Крім того, Зеленський зустрівся із командирами підрозділів безпілотних систем й зауважив, що дрони — технологічна основа сучасної війни.

"Вони із найкращих, і досвід усіх наших найкращих буде масштабуватися. Це люди, які пишуть нову доктрину технологічного захисту для України", — зазначив він.

Президент розповів, що рішення стосовно безпілотників ухвалені, дрони виробляємо й постачаємо, і значення дронів має стати таким, щоб усе більше й більше унеможливлювати російські штурми.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, Зеленський пояснив, чому для України важливе взяття в полон військових КНДР.

Вчора було пів року від початку Курської операції. У Генштабі відзначили досягнення ЗСУ за цей час.