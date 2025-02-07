Зеленский отметил важность БпЛА в войне - обращение

Зеленский встретился с командирами подразделений БпЛА — обращение
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 7 февраля, провел Ставку Верховного Главнокомандующего. Он встретился с командирами подразделений беспилотных систем.
Об этом Зеленский рассказал в вечернем видеообращении.
Производство дронов в Украине
По словам Зеленского, важно, что военные и Минобороны увеличивают количество не только подписанных контрактов на поставку оружия, но и реализуемых. Сегодня он заслушал доклады по конкретным видам вооружений и техники и подчеркнул, что обеспечение для армии должно быть стабильным, а доля собственного производства должна постоянно увеличиваться.
Также президенту доложил главком ВСУ Александр Сырский о ситуации в Донецкой области и на Курщине. В районе Курской операции были новые штурмы: российская армия подтянула снова северокорейских солдат. Там было уничтожено значительное количество оккупантов — речь идет о сотнях российских военных РФ и КНДР.
Кроме того, Зеленский встретился с командирами подразделений беспилотных систем и отметил, что дроны - технологическая основа современной войны.
"Они из лучших, и опыт всех наших лучших будет масштабироваться. Это люди, которые пишут новую доктрину технологической защиты для Украины", — отметил он.
Президент рассказал, что решения по беспилотникам приняты, дроны производим и поставляем, и значение дронов должно стать таким, чтобы все больше и больше исключать российские штурмы.
Напомним, Зеленский объяснил, почему для Украины важно взятие в плен военных КНДР.
Вчера было полгода с начала Курской операции. В Генштабе отметили достижения ВСУ за это время.
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