Українські воїни знищили російську техніку на сході — відео

Військові вдарили по ворожій гарматі та двох сховищах БК — відео
Українські військові продовжують знищувати російських окупантів та їх техніку. Бійці завдали нищівних ударів на східному напрямку.
Відео роботи військових опублікувала 45-та окрема артилерійська бригада імені генерала Мирона Тарнавського ЗСУ у Telegram у неділю, 20 жовтня.
Удари по окупантах на східному напрямку
На відео можна побачити роботу бійців 45-ї окремої артилерійської бригади. Прямим влучанням воїнам вдалося знищити гармату російських окупантів, а також два сховища БК.
Нагадаємо, українські військові зупинили спробу російських окупантів розширити наступ, коли ворог намагався захопити переправу через річку Оскіл у Харківській області.
Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав ефектну роботу українських бійців по ворожій техніці.
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