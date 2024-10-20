Українські воїни знищили російську техніку на сході — відео

Удар по польовому складу російських окупантів на східному напрямку. Фото: скриншот

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів та їх техніку. Бійці завдали нищівних ударів на східному напрямку.

Відео роботи військових опублікувала 45-та окрема артилерійська бригада імені генерала Мирона Тарнавського ЗСУ у Telegram у неділю, 20 жовтня.

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Удари по окупантах на східному напрямку

На відео можна побачити роботу бійців 45-ї окремої артилерійської бригади. Прямим влучанням воїнам вдалося знищити гармату російських окупантів, а також два сховища БК.

Нагадаємо, українські військові зупинили спробу російських окупантів розширити наступ, коли ворог намагався захопити переправу через річку Оскіл у Харківській області.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав ефектну роботу українських бійців по ворожій техніці.