Украинские воины уничтожили российскую технику на востоке.

Удар по полевому складу российских оккупантов на восточном направлении. Фото: скриншот

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов и их технику. Бойцы нанесли сокрушительные удары на восточном направлении.

Видео работы военных опубликовала 45-я отдельная артиллерийская бригада имени генерала Мирона Тарнавского ВСУ в Telegram в воскресенье, 20 октября.

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На видео можно увидеть работу бойцов 45-й отдельной артиллерийской бригады. Прямым попаданием воинам удалось уничтожить пушку российских оккупантов, а также два хранилища БК.

Напомним, украинские военные остановили попытку российских оккупантов расширить наступление, когда враг пытался захватить переправу через реку Оскол в Харьковской области.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал эффектную работу украинских бойцов по вражеской технике.