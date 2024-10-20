Украинские воины уничтожили российскую технику на востоке.

Военные ударили по вражеской пушке и двум хранилищам БК — видео
Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов и их технику. Бойцы нанесли сокрушительные удары на восточном направлении.
Видео работы военных опубликовала 45-я отдельная артиллерийская бригада имени генерала Мирона Тарнавского ВСУ в Telegram в воскресенье, 20 октября.
Удары по оккупантам на восточном направлении
На видео можно увидеть работу бойцов 45-й отдельной артиллерийской бригады. Прямым попаданием воинам удалось уничтожить пушку российских оккупантов, а также два хранилища БК.
Напомним, украинские военные остановили попытку российских оккупантов расширить наступление, когда враг пытался захватить переправу через реку Оскол в Харьковской области.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал эффектную работу украинских бойцов по вражеской технике.
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