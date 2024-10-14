Воїни-десантники показали роботу Пульстрона — вибухові кадри

Бійці 79-ї бригади ДШВ. Фото: скриншот з відео

Благодійний фонд "Повернись живим" та мережа АЗС "Окко" передали українським захисникам "Пульстрон". За допомогою засобів, які входять до комплексу, військові знищують ворога.

Кадри роботи "Пульстрона" оприлюднила пресслужба "Повернись живим" у Telegram у понеділок, 14 жовтня.

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Як працює Пульстрон

"Бійці 79-ї десантно-штурмової бригади показують, як працює їх Пульстрон. А ще — дякують вам за підтримку!", — йдеться у повідомленні.

У фонді зауважили, що завжди приємно бачити, як донати українців конвертуються у знищення ворога. На черзі готується до передачі для ДШВ восьмий комплекс розвідки та знищення.

Зазначимо, "Пульстрон" — це комплекс засобів розвідки та ураження: прохідні пікапи та FPV-дрони, розвідувальні дрони та бомбери, засоби звʼязку та управління, резервне живлення тощо.

Скриншот допису Повернись живим

Нагадаємо, росіяни штурмували позиції бійців Нацгвардії на Харківському напрямку. Воїни показали кадри відбиття ворожої атаки.

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