У Нацгвардії показали відео, як зупинили російський штурм на Харківському напрямку

Російська військова техніка. Фото: скриншот з відео

Російські загарбники здійснили штурм на позиції бійців Національної гвардії України на Харківському напрямку. Їм не вдалося досягнути бажаного, воїни відбили штурм.

Відповідне відео оприлюднив Олександр Півненко у Telegram у неділю, 13 жовтня.

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"Противник ризикнув піти у зухвалий штурм на Харківському напрямку, але не вийшло. Воїни бригади "Спартан" тримають оборону", — йдеться у повідомленні.

За словами Півненка, росіяни не часто використовують бронетехніку на цій ділянці фронту. Цього разу вони пішли вперед під прикриттям БМП.

Так, аеророзвідники бригади "Спартан" миттєво відреагували та за допомогою FPV-дронів вдарили по окупантах. Таким чином нацгвардійцям вдалося знищити: один танк, чотири БМП, вісім одиниць автомобільної техніки, два склади з боєкомплектом та два безпілотники.

Скриншот допису Півненка

Нагадаємо, бійці білоруського полку імені Кастуся Калиновського показали відео знищення FPV-дроном російської гармати на фронті в Україні. Росіяни намагалися замаскувати "Гіацинт-Б".

Також ми писали, що прикордонники бригади "Гарт" показали на відео, як атакують дронами позиції окупантів під Вовчанськом.