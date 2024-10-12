Білоруські добровольці показали, як знищили російську техніку

Замаскована російська гармата "Гіацинт-Б". Фото: скриншот

Бійці білоруського полку імені Кастуся Калиновського показали відео знищення FPV-дроном російської гармати на фронті в Україні. Росіяни намагалися замаскувати "Гіацинт-Б".

Відео опублікували на Telegram-каналі Полк Кастуся Каліноўскага.

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Бійці розповіли, що ворожа російська гармата була розташована лише за 20 км від позиції безпілотників полку Кастуся Калиновського. Крім того, росіяни замаскували її у кущах.

"Але оператори FPV полка Калиновського успішно впоралися з цим завданням. Гармату знайшли та пошкодили: найближчим часом вона не зможе відправити свій смертоносний вантаж у бік наших позицій", — повідомили білоруські добровольці.

Вибух від влучання БпЛА по гарматі. Фото: скриншот

Зазначимо, що полк Калиновського є активном учасником бойових операцій та допомагає знищувати інфраструктурні об'єкти російських окупантів та підтримує українські війська на фронті.

Нещодавно бійці бригади прикордонників "Гарт" показали на відео, як атакують дронами позиції окупантів під Вовчанськом. Приліт стався по ворожому особовому складу та інших об'єктах.

А на півночі України українські прикордонники разом із Силами оборони знищили опорний пункт окупантів.