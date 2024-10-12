Белорусские добровольцы показали, как уничтожили российскую технику

Замаскированная русская пушка "Гиацинт-Б". Фото: скриншот

Бойцы белорусского полка имени Кастуся Калиновского показали видео уничтожения FPV-дроном российской пушки на фронте в Украине. Россияне пытались замаскировать "Гиацинт-Б".

Видео опубликовали на Telegram-канале Полк Кастуся Каліноўскага.

Читайте также:

Бойцы рассказали, что вражеская российская пушка была расположена всего в 20 км от позиции беспилотников полка Кастуся Калиновского. Кроме того, россияне замаскировали ее в кустах.

"Но операторы FPV полка Калиновского успешно справились с этой задачей. Пушку нашли и повредили: в ближайшее время она не сможет отправить свой смертоносный груз в сторону наших позиций", — сообщили белорусские добровольцы.

Взрыв от попадания БпЛА по орудию. Фото: скриншот

Отметим, что полк Калиновского — активный участник боевых операций и помогает уничтожать инфраструктурные объекты российских оккупантов и поддерживает украинские войска на фронте.

Недавно бойцы бригады пограничников "Гарт" показали на видео, как атакуют дронами позиции оккупантов под Волчанском. Прилет произошел по враждебному личному составу и другим объектам.

А на севере Украины украинские пограничники вместе с Силами обороны уничтожили опорный пункт оккупантов.