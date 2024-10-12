Белорусские добровольцы показали, как уничтожили российскую технику

Белорусские добровольцы уничтожили замаскированный российский "Гиацинт" — видео
Бойцы белорусского полка имени Кастуся Калиновского показали видео уничтожения FPV-дроном российской пушки на фронте в Украине. Россияне пытались замаскировать "Гиацинт-Б".
Видео опубликовали на Telegram-канале Полк Кастуся Каліноўскага.
Бойцы рассказали, что вражеская российская пушка была расположена всего в 20 км от позиции беспилотников полка Кастуся Калиновского. Кроме того, россияне замаскировали ее в кустах.
"Но операторы FPV полка Калиновского успешно справились с этой задачей. Пушку нашли и повредили: в ближайшее время она не сможет отправить свой смертоносный груз в сторону наших позиций", — сообщили белорусские добровольцы.
Отметим, что полк Калиновского — активный участник боевых операций и помогает уничтожать инфраструктурные объекты российских оккупантов и поддерживает украинские войска на фронте.
Недавно бойцы бригады пограничников "Гарт" показали на видео, как атакуют дронами позиции оккупантов под Волчанском. Прилет произошел по враждебному личному составу и другим объектам.
А на севере Украины украинские пограничники вместе с Силами обороны уничтожили опорный пункт оккупантов.
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