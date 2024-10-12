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Белорусские добровольцы уничтожили замаскированный российский "Гиацинт" — видео

12 октября 2024 13:30
Анастасия Постоенко - Редактор
Белорусские добровольцы показали, как уничтожили российскую технику
Замаскированная русская пушка "Гиацинт-Б". Фото: скриншот
Анастасия Постоенко - Редактор

Бойцы белорусского полка имени Кастуся Калиновского показали видео уничтожения FPV-дроном российской пушки на фронте в Украине. Россияне пытались замаскировать "Гиацинт-Б". 

Видео опубликовали на Telegram-канале Полк Кастуся Каліноўскага.

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Бойцы рассказали, что вражеская российская пушка была расположена всего в 20 км от позиции беспилотников полка Кастуся Калиновского. Кроме того, россияне замаскировали ее в кустах.

"Но операторы FPV полка Калиновского успешно справились с этой задачей. Пушку нашли и повредили: в ближайшее время она не сможет отправить свой смертоносный груз в сторону наших позиций", — сообщили белорусские добровольцы.

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Взрыв от попадания БпЛА по орудию. Фото: скриншот

Отметим, что полк Калиновского — активный участник боевых операций и помогает уничтожать инфраструктурные объекты российских оккупантов и поддерживает украинские войска на фронте.

Недавно бойцы бригады пограничников "Гарт" показали на видео, как атакуют дронами позиции оккупантов под Волчанском. Прилет произошел по враждебному личному составу и другим объектам.

А на севере Украины украинские пограничники вместе с Силами обороны уничтожили опорный пункт оккупантов.

российские войска военная техника война в Украине добровольцы FPV-дроны белорусы

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