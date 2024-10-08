Втрати окупантів — прикордонники рознесли опорний пункт росіян

Знищення опорного пункту росіян. Фото: скриншот з відео

Українські прикордонники разом з бійцями Сил оборони дронами-камікадзе знищили опорний пункт окупантів. Це відбулося на півночі України.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі у вівторок, 8 жовтня, та показали відповідне відео.

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Знищення опорного пункту окупантів

"FPV-дрони "перекроїли" ландшафт ворога: на Півночі України прикордонники разом з побратимами із Сил оборони дронами-камікадзе знищили опорний пункт окупантів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно українські прикордонники відбили одну з наймасованіших атак російських окупантів у Харківській області. Вони знищили або пошкодили 50 одиниць броньованої техніки ворога, які їхали на Куп'янський напрямок.

Також у Третій штурмовій бригаді підтвердили інформацію про проведення успішних штурмових дій у Харківській області. Воїнам вдалося відбити позиції та українських захисників із полону.