Втрати окупантів — прикордонники рознесли опорний пункт росіян

Сили оборони дронами-камікадзе знищили опорний пункт окупантів — відео
Українські прикордонники разом з бійцями Сил оборони дронами-камікадзе знищили опорний пункт окупантів. Це відбулося на півночі України.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі у вівторок, 8 жовтня, та показали відповідне відео.
Знищення опорного пункту окупантів
"FPV-дрони "перекроїли" ландшафт ворога: на Півночі України прикордонники разом з побратимами із Сил оборони дронами-камікадзе знищили опорний пункт окупантів", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно українські прикордонники відбили одну з наймасованіших атак російських окупантів у Харківській області. Вони знищили або пошкодили 50 одиниць броньованої техніки ворога, які їхали на Куп'янський напрямок.
Також у Третій штурмовій бригаді підтвердили інформацію про проведення успішних штурмових дій у Харківській області. Воїнам вдалося відбити позиції та українських захисників із полону.
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