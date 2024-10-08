Потери оккупантов — пограничники разнесли опорный пункт россиян

Уничтожение опорного пункта россиян. Фото: скриншот с видео

Украинские пограничники вместе с бойцами Сил обороны дронами-камикадзе уничтожили опорный пункт оккупантов. Это произошло на Севере Украины.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе во вторник, 8 октября, и показали соответствующее видео.

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Уничтожение опорного пункта оккупантов

"FPV-дроны "перекроили" ландшафт врага: на Севере Украины пограничники вместе с собратьями из Сил обороны дронами-камикадзе уничтожили опорный пункт оккупантов", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно украинские пограничники отразили одну из самых массированных атак российских оккупантов в Харьковской области. Они уничтожили или повредили 50 единиц бронированной техники врага, ехавших на Купянское направление.

Также в Третьей штурмовой бригаде подтвердили информацию о проведении успешных штурмовых действий в Харьковской области. Воинам удалось отбить позиции и украинских защитников из плена.