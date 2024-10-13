В Нацгвардии показали видео, как остановили российский штурм на Харьковском направлении

Российская военная техника. Фото: скриншот с видео

Российские захватчики совершили штурм на позиции бойцов Национальной гвардии Украины на Харьковском направлении. Им не удалось достичь желаемого, воины отразили штурм.

Соответствующее видео обнародовал Александр Пивненко в Telegram в воскресенье, 13 октября.

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"Противник рискнул пойти в дерзкий штурм на Харьковском направлении, но не получилось. Воины бригады "Спартан" держат оборону", — говорится в сообщении.

По словам Пивненко, россияне не часто используют бронетехнику на этом участке фронта. В этот раз они пошли вперед под прикрытием БМП.

Так, аэроразведчики бригады "Спартан" мгновенно отреагировали и с помощью FPV-дронов ударили по оккупантам. Таким образом, нацгвардейцам удалось уничтожить: один танк, четыре БМП, восемь единиц автомобильной техники, два склада с боекомплектом и два беспилотника.

Скриншот поста Пивненка

Напомним, бойцы белорусского полка имени Кастуся Калиновского показали видео уничтожение FPV-дроном российской пушки на фронте в Украине. Россияне пытались замаскировать "Гиацинт-Б".

Также мы писали, что пограничники бригады "Гарт" показали на видео, как атакуют дронами позиции оккупантов под Волчанском.