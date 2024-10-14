Воины-десантники показали работу Пульстрона - взрывные кадры

Бойцы 79-й бригады ДШВ. Фото: скриншот с видео

Благотворительный фонд "Повернись живим" и сеть АЗС "Окко" передали украинским защитникам "Пульстрон". С помощью средств, которые входят в комплекс, военные уничтожают врага.

Кадры работы "Пульстрона" обнародовала пресс-служба "Повернись живим" в Telegram в понедельник, 14 октября.

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"Бойцы 79-й десантно-штурмовой бригады показывают, как работает их "Пульстрон". А еще — благодарят вас за поддержку!" — говорится в сообщении.

В фонде отметили, что всегда приятно видеть, как донаты украинцев конвертируются в уничтожение врага. На очереди готовится к передаче ДШВ восьмой комплекс разведки и уничтожения.

Отметим, "Пульстрон" — это комплекс средств разведки и поражения: проходные пикапы и FPV-дроны, разведывательные дроны и бомберы, средства связи и управления, резервное питание.

Скриншот поста "Повернись живим"

Напомним, россияне штурмовали позиции бойцов Нацгвардии на Харьковском направлении. Воины показали кадры отражения вражеской атаки.

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