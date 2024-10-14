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Военные 79-й бригады ДШВ показали, как "Пульстрон" помогает на фронте — видео

14 октября 2024 19:22
Евгения Брюховецкая - редактор
Воины-десантники показали работу Пульстрона - взрывные кадры
Бойцы 79-й бригады ДШВ. Фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Благотворительный фонд "Повернись живим" и сеть АЗС "Окко" передали украинским защитникам "Пульстрон". С помощью средств, которые входят в комплекс, военные уничтожают врага.

Кадры работы "Пульстрона" обнародовала пресс-служба "Повернись живим" в Telegram в понедельник, 14 октября.

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"Бойцы 79-й десантно-штурмовой бригады показывают, как работает их "Пульстрон". А еще — благодарят вас за поддержку!" — говорится в сообщении.

В фонде отметили, что всегда приятно видеть, как донаты украинцев конвертируются в уничтожение врага. На очереди готовится к передаче ДШВ восьмой комплекс разведки и уничтожения.

Отметим, "Пульстрон" — это комплекс средств разведки и поражения: проходные пикапы и FPV-дроны, разведывательные дроны и бомберы, средства связи и управления, резервное питание.

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Скриншот поста "Повернись живим"

Напомним, россияне штурмовали позиции бойцов Нацгвардии на Харьковском направлении. Воины показали кадры отражения вражеской атаки.

Также мы писали, что на Курщине Силы обороны уничтожили российскую колонну военной техники.

военные война в Украине десант фронт FPV-дроны

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