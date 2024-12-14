У ГУР повідомили про перші втрати військ КНДР

Північнокорейські військові. Ілюстративне фото: Korean Central News Agencу

Росія використовує північнокорейських солдатів для участі у бойових діях в Курській області. Відомо, що вони вже зазнали перших втрат і відкрили "дружній вогонь" по кадирівцях.

Про це повідомила пресслужба ГУР у Telegram у суботу, 14 грудня.

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Так, війська КНДР беруть участь у штурмових діях в Курській області у складі зведених підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ ЗС РФ. Вони вже зазнали перших втрат внаслідок успішних ударів Сил оборони України.

На одній із позицій захисники накрили FPV-дронами північнокорейських військових, внаслідок чого їх втрати становлять близько 200 осіб.

В ГУР зауважили, що головною перепоною на полі бою є мовний бар'єр, через що страждає управління та узгодженість дій. Внаслідок цього війська КНДР відкрили "дружній вогонь" по автомобілях кадирівців, вбивши вісім осіб.



Відомо, що на території Росії перебуває близько 11 тисяч військовослужбовців Північної Кореї. У місцях їх розміщення росіяни впровадили особливий режим допуску до районів: російських військових перевіряють працівники ФСБ, вилучають телефони та інші пристрої.

Скриншот допису ГУР

Скриншот допису ГУР

Раніше про використання північнокорейських військових Росією у штурмах в Курській області повідомив Президент України Володимир Зеленський.

А в ГУР заявляли, що війська КНДР готують до безпосередньої участі у бойових діях проти Сил оборони. Вони вже отримали додаткові запаси продовольства.