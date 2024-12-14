В ГУР сообщили о первых потерях войск КНДР

Северокорейские военные. Иллюстративное фото: Korean Central News Agencу

Россия использует северокорейских солдат для участия в боевых действиях в Курской области. Известно, что они уже понесли первые потери и открыли "дружеский огонь" по кадыровцам.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР в Telegram в субботу, 14 декабря.

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Так, войска КНДР участвуют в штурмовых действиях в Курской области в составе сводных подразделений морской пехоты и воздушно-десантных войск ВС РФ. Они уже понесли первые потери в результате успешных ударов Сил обороны Украины.

На одной из позиций защитники накрыли FPV-дронами северокорейских военных, в результате чего их потери составляют около 200 человек.

В ГУР отметили, что главным препятствием на поле боя является языковой барьер, из-за чего страдает управление и согласованность действий. В результате этого войска КНДР открыли "дружественный огонь" по автомобилям "кадыровцев", убив восемь человек.

Известно, что на территории России находится около 11 тысяч военнослужащих Северной Кореи. В местах их размещения россияне внедрили особый режим допуска в районы: российских военных проверяют работники ФСБ, изымают телефоны и другие устройства.

Скриншот поста ГУР

Скриншот поста ГУР

Ранее об использовании северокорейских военных Россией в штурмах в Курской области сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

А в ГУР заявляли, что войска КНДР готовят к непосредственному участию в боевых действиях против сил обороны. Они получили дополнительные запасы продовольствия.