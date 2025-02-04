Північнокорейські війська припинили бойові дії в Курській області

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вітається з військовими. Фото: EPA-EFE/Kona

Північнокорейські війська, які були розгорнуті для підтримки Росії у війні проти України, з середини січня більше не беруть участі в бойових діях у Курській області. Ймовірно, військових КНДР вивели через високий рівень втрат під час бойових дій.

Про це повідомило агентство Yonhap News.

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Згідно з даними розвідки, солдати КНДР, які воювали разом із російськими військами, були відкликані через значні втрати. За оцінками, Пхеньян відправив близько 11 000 військових на підтримку армії РФ. З них щонайменше 300 загинули, а близько 2700 отримали поранення.

"З середини січня не було жодних ознак того, що північнокорейські війська, розгорнуті в російській Курській області, беруть участь у бойових діях", — заявили в Національній розвідувальній службі.

НРС зазначає, що наразі триває аналіз причин такого рішення. Однак відсутність північнокорейських військових на лінії фронту з середини січня може бути безпосередньо пов'язана з втратами, яких вони зазнали внаслідок бойових дій.

Нагадаємо, наприкінці січня стало відомо, що Росія вивела з фронту північнокорейські війська через високий ризик втрат, зокрема, у Курській області.

Також у ЗМІ з'явилась інформація, що у Північній Кореї чоловіки купують за хабарі фальшиві довідки в лікарів, аби не їхати на війну.