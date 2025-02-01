У КНДР громадяни купують фальшиві довідки, аби не йти на війну

Військові КНДР. Ілюстративне фото: yonhap

У Північній Кореї люди дають хабарі лікарям, аби уникнути відправки на війну в Україну. Для цього громадяни КНДР витрачають величезні суми в розмірі понад стократної середньої місячної зарплати.

Про це пише видання Newsweek.

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Підкуп лікарів у КНДР

Рідні чоловіків у КНДР платять лікарям за підроблені діагнози туберкульозу, аби їх не відправили воювати в Україну на боці Росії. Водночас ціна за видачу таких документів зросла у п'ять разів: зі 100 до 500 доларів.

Видання зазначає, що це приголомшлива сума, оскільки середня зарплата державного службовця в Північній Кореї від 5000 до 10 тисяч вон на місяць, що становить 1-3 долари.

Також відомо, що згідно з оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, у КНДР один із найвищих показників захворюваності на туберкульоз у світі. Станом на 2023 рік фіксувалося 513 випадків на 100 тисяч осіб.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що близько 4000 військових КНДР, які були відправлені на війну проти України, загинули або були поранені.

Також за даними Інституту вивчення війни Росія вивела солдатів Північної Кореї з лінії фронту.