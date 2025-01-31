Війська КНДР покинули Курську область після втрат – ССО України

Північнокорейські війська. Фото: Korean Central News Agency

Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили, що у Курській області Росії вже близько трьох тижнів не фіксується присутність північнокорейських військ. Ймовірно, вони відійшли з регіону.

Про це "Українській правді" повідомив речник Сил Спеціальних Операцій полковник Олександр Кіндратенко.

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Олександр Кіндратенко повідомив, що, ймовірно, військові КНДР зазнали значних втрат і змушені були відійти.

"Сили спеціальних операцій говорять виключно за напрямки, де застосовуються наші підрозділи, у звʼязку з цим повідомляємо, що присутність військ КНДР орієнтовно три тижні не відмічається, імовірно зазнавши великих втрат, вони змушені були відійти", — повідомив речник ССО.

Нагадаємо, нещодавно у The New York Times вийшла стаття, де повідомили про зникнення північнокорейських військ з Курської області. Там зазначили, що військові були підготовленими та кваліфікованими, проте російські командири відправляли їх на "м'ясні" штурми через заміновані поля. Також експерти додали, що це рішення, ймовірно, тимчасове.

Раніше це ж видання повідомляло про наміри Північної Кореї відправити ще одну групу військ у Курську область на підкріплення.

Аналітики Інституту дослідження війни повідомляли, що північнокорейські війська зазнають великих втрат у бою проти військових ЗСУ.