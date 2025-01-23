Північна Корея відправляє додаткові війська до Росії через великі втрати

Військові КНДР. Фото: росЗМІ

Північна Корея планує відправити новий контингент військових до Росії до середини березня 2025 року. Високопоставлений чиновник оборони США підтвердив, що додаткові сили прибудуть для підтримки бойових дій у Курській області, де нині тривають інтенсивні піхотні атаки.

Про це йдеться у звіті Інституту дослідження війни.

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Аналітики Інституту дослідження війни заявили, що поки невідомо, чи ці війська будуть ротацією, чи додатковим розгортанням. Станом на середину січня, згідно з даними BBC, Північна Корея вже втратила приблизно 1000 військовослужбовців убитими, ще 3000 були поранені або зникли безвісти, що становить 33–40% від загальної чисельності контингенту в Росії, який оцінюється у 11–12 тисяч, а загалом втрати військ КНДР становлять близько 30 000-45 000 жертв (убитих і поранених разом) на місяць

За оцінками аналітиків, якщо нинішній темп втрат збережеться, увесь північнокорейський контингент у Росії може бути знищений до середини квітня. Нові сили проходять підготовку у східних регіонах Росії, а їхнє розгортання на полі бою очікується наприкінці січня або на початку лютого.

Північнокорейські війська не надто сильно допомагають на фронті росіянам

Попри це, ефективність північнокорейських військових викликає сумніви у військових аналітиків через серйозні проблеми у їх взаємодії з російськими військами. За словами українських військових, північнокорейські підрозділи часто потрапляють у критичні ситуації через слабку координацію та мовний бар’єр. Хоча в штурмові групи ввели перекладачів, ці війська все одно досі залишаються малоефективними.

Крім того українські військові повідомляли, що російські війська намагаються приховати присутність північнокорейців, зокрема завдаючи ударів безпілотниками по поранених союзниках, щоб не допустити їхнього захоплення. Водночас українські сили регулярно знищують групи північнокорейських військових: лише під час одного бою 22 січня було ліквідовано 21 і поранено 40 солдатів.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський назвав нову кількість втрат військ КНДР на війні.

Нещодавно українським десантникам вдалося взяти в полон північнокорейського військового.