Северная Корея отправляет дополнительные войска в Россию из-за больших потерь

Военные КНДР. Фото: росСМИ

СевернаяКорея планирует отправить новый контингент военных в Россию к середине марта 2025 года. Высокопоставленный чиновник обороны США подтвердил, что дополнительные силы прибудут для поддержки боевых действий в Курской области, где сейчас продолжаются интенсивные пехотные атаки.

Об этом говорится в отчете Института исследования войны.

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Аналитики Института исследования войны заявили, что пока неизвестно, будут ли эти войска ротацией или дополнительным развертыванием. По состоянию на середину января, согласно данным BBC, Северная Корея уже потеряла примерно 1000 военнослужащих убитыми, еще 3000 были ранены или пропали без вести, что составляет 33–40% от общей численности контингента в России, который оценивается в 11–12 тысяч, а в целом потери войск КНДР составляют около 30 000-45 000 жертв (убитых и раненых вместе) в месяц

По оценкам аналитиков, если нынешний темп потерь сохранится, весь северокорейский контингент в России может быть уничтожен к середине апреля. Новые силы проходят подготовку в восточных регионах России, а их развертывание на поле боя ожидается в конце января или в начале февраля.

Северокорейские войска не слишком сильно помогают на фронте россиянам

Несмотря на это, эффективность северокорейских военных вызывает сомнения у военных аналитиков из-за серьезных проблем в их взаимодействии с российскими войсками. По словам украинских военных, северокорейские подразделения часто попадают в критические ситуации из-за слабой координации и языкового барьера. Хотя в штурмовые группы ввели переводчиков, эти войска все равно до сих пор остаются малоэффективными.

Кроме того украинские военные сообщали, что российские войска пытаются скрыть присутствие северокорейцев, в частности нанося удары беспилотниками по раненым союзникам, чтобы не допустить их захвата. В то же время украинские силы регулярно уничтожают группы северокорейских военных: только во время одного боя 22 января было ликвидировано 21 и ранено 40 солдат.

Напомним, недавно Владимир Зеленский назвал новое количество потерь войск КНДР на войне.

Недавно украинским десантникам удалось взять в плен северокорейского военного.