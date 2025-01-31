Войска КНДР покинули Курскую область после потерь — ССО Украины

Северокорейские войска. Фото: Korean Central News Agency

Силы специальных операций ВСУ подтвердили, что в Курской области России уже около трех недель не фиксируется присутствие северокорейских войск. Вероятно, они отошли из региона.

Об этом "Украинской правде" сообщил представитель Сил специальных операций полковник Александр Киндратенко.

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Александр Киндратенко сообщил, что, вероятно, военные КНДР понесли значительные потери и вынуждены были отойти.

"Силы специальных операций говорят исключительно за направления, где применяются наши подразделения, в связи с этим сообщаем, что присутствие войск КНДР ориентировочно три недели не отмечается, вероятно понеся большие потери они вынуждены были отойти", — сообщил представитель ССО.

Напомним, недавно в The New York Times вышла статья, где сообщили об исчезновении северокорейских войск из Курской области. Там отметили, что военные были подготовленными и квалифицированными, однако, российские командиры отправляли их на "мясные" штурмы через заминированные поля. Также эксперты добавили, что это решение, вероятно, временное.

Ранее это же издание сообщало о намерениях Северной Кореи отправить еще одну группу войск в Курскую область на подкрепление.

Аналитики Института исследования войны сообщали, что северокорейские войска несут большие потери в бою против военных ВСУ.