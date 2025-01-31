Солдати КНДР — Росія вивели війська з Курщини через великі втрати

Війська КНДР. Фото: АР

Після кількох місяців великих втрат військ КНДР у Курській області Росія вивела солдатів Північної Кореї з лінії фронту. Їх не помічали на позиціях вже близько двох тижнів.

Про це повідомляє The New York Times.

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Війська КНДР вивели з лінії фронту на Курщині

Північна Корея направила свої найкращі війська на допомогу Росії у війні проти України. Однак вже після кількох місяців колосальних втрат у Курській області їх вивели з лінії фронту. Посилаючись на анонімні джерела, видання наголошує, що солдатів КНДР не бачили на фронті вже близько двох тижнів.

За даними NYT, українські військові описували північнокорейських військових, як "запеклих воїнів". Однак їхня дезорганізація, а також відсутність згуртованості з російськими підрозділами швидко призвели до великих втрат. Зазвичай солдатів КНДР росіяни залишали напризволяще, вони просувалися з невеликою кількість бронетехніки та рідко зупинялися, аби перегрупуватися чи відступити.

Також у матеріалі йдеться, що бійці Північної Кореї — одні з найкраще підготовлених сил спеціальних операцій КНДР, але росіяни не брали це до уваги і використовували їх як піхотинців, відправляючи в бій через мінні поля і просто на "гарматне м'ясо".

"Рішення вивести північнокорейські війська з лінії фронту може бути тимчасовими. Цілком можливо, що вони можуть повернутися після додаткових навчань або після того, як росіяни знайдуть нові способи їх розгортання, щоб уникнути таких великих втрат", — наголошує видання.

Нагадаємо, через шалені втрати своїх військ, КНДР планує відправити новий контингент військових до Росії вже до середини березня.

Також Президент України Володимир Зеленський назвав нові втрати Північної Кореї на Курщині. За його оцінками, загинуло близько 4000 солдатів.