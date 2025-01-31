Солдаты КНДР — Россия вывели войска из Курской области из-за больших потерь

Войска КНДР. Фото: АР

После нескольких месяцев больших потерь войск КНДР в Курской области Россия вывела солдат Северной Кореи с линии фронта. Их не замечали на позициях уже около двух недель.

Об этом сообщает The New York Times.

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Войска КНДР вывели с линии фронта в Курской области

Северная Корея направила свои лучшие войска на помощь России в войне против Украины. Однако уже после нескольких месяцев колоссальных потерь в Курской области их вывели с линии фронта. Ссылаясь на анонимные источники, издание отмечает, что солдат КНДР не видели на фронте уже около двух недель.

По данным NYT, украинские военные описывали северокорейских военных, как "ожесточенных воинов". Однако их дезорганизация, а также отсутствие сплоченности с российскими подразделениями, быстро привели к большим потерям. Обычно солдат КНДР россияне оставляли на произвол судьбы, они продвигались с небольшим количеством бронетехники и редко останавливались, чтобы перегруппироваться или отступить.

Также в материале говорится, что бойцы Северной Кореи — одни из самых хорошо подготовленных сил специальных операций КНДР, но россияне не принимали это во внимание и использовали их как пехотинцев, отправляя в бой через минные поля и просто на "пушечное мясо".

"Решение вывести северокорейские войска с линии фронта может быть временным. Вполне возможно, что они могут вернуться после дополнительных учений или после того, как россияне найдут новые способы их развертывания, чтобы избежать таких больших потерь", — отмечает издание.

Напомним, из-за безумных потерь своих войск КНДР планирует отправить новый контингент военных в Россию уже к середине марта.

Также Президент Украины Владимир Зеленский назвал новые потери Северной Кореи на Курщине. По его оценкам, погибло около 4000 солдат.