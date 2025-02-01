В КНДР граждане покупают фальшивые справки, чтобы не идти на войну

Военные КНДР. Иллюстративное фото: yonhap

В Северной Корее люди дают взятки врачам, чтобы избежать отправки на войну в Украину. Для этого граждане КНДР тратят огромные суммы в размере более стократной средней месячной зарплаты.

Об этом пишет издание Newsweek.

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Родные мужчин в КНДР платят врачам за поддельные диагнозы туберкулеза, чтобы их не отправили воевать в Украину на стороне России. В то же время цена за выдачу таких документов выросла в пять раз: со 100 до 500 долларов.

Издание отмечает, что это ошеломляющая сумма, поскольку средняя зарплата государственного служащего в Северной Корее от 5000 до 10 тысяч вон в месяц, что составляет 1-3 доллара.

Также известно, что согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения, в КНДР один из самых высоких показателей заболеваемости туберкулезом в мире. По состоянию на 2023 год фиксировалось 513 случаев на 100 тысяч человек.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что около 4000 военных КНДР, которые были отправлены на войну против Украины, погибли или были ранены.

Также по данным Института изучения войны Россия вывела солдат Северной Кореи с линии фронта.