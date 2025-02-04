Северокорейские войска прекратили боевые действия в Курской области

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын здоровается с военными. Фото: EPA-EFE/Kona

Северокорейские войска, которые были развернуты для поддержки России в войне против Украины, с середины января больше не участвуют в боевых действиях в Курской области. Вероятно, военных КНДР вывели из-за высокого уровня потерь во время боевых действий.

Об этом сообщило агентство Yonhap News.

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Согласно данным разведки, солдаты КНДР, которые воевали вместе с российскими войсками, были отозваны из-за значительных потерь. По оценкам, Пхеньян отправил около 11 000 военных в поддержку армии РФ. Из них по меньшей мере 300 погибли, а около 2700 получили ранения.

"С середины января не было никаких признаков того, что северокорейские войска, развернутые в российской Курской области, участвуют в боевых действиях", — заявили в Национальной разведывательной службе.

НРС отмечает, что сейчас продолжается анализ причин такого решения. Однако отсутствие северокорейских военных на линии фронта с середины января может быть напрямую связано с потерями, которые они понесли в результате боевых действий.

Напомним, в конце января стало известно, что Россия вывела с фронта северокорейские войска из-за высокого риска потерь, в частности, в Курской области.

Также в СМИ появилась информация, что в Северной Корее мужчины покупают за взятки фальшивые справки у врачей, чтобы не ехать на войну.