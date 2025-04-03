Колишній очільник підрозділу Дніпро-1 пояснив як може закінчитися війна

Військові навчання ЗСУ. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Колишній командир підрозділу НГУ "Дніпро-1" Юрій Береза вважає, що Київ невдовзі опиниться під потужними атаками з боку Росії. Також він заявив, що безпека кордону можлива лише тоді, коли ЗСУ не лише вийдуть на кордони 1991 року, а й створять санітарну зону на території Росії.

Про це Юрій Береза заявив в ефірі Ранок.LIVE.

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Юрій Береза висловив припущення, що столиця України може стати мішенню нової хвилі потужних ракетних нальотів. У своєму виступі він зазначив, що ворог уважно стежить за візитами іноземних делегацій до Києва. На його думку, Росія намагається залякати міжнародних партнерів України, аби ті припинили підтримку.

Береза назвав Росію "країною брехні", де перекручуються всі реальності. На його переконання, завершення війни можливе лише за умови активних дій української армії, зокрема — виходу на міжнародно визнані кордони 1991 року.

"До тих пір, поки є український солдат, і поки український солдат не перейде лінію умовного кордону 91-го року, війна не закінчиться. До тих пір, поки ми не зробимо 100-200-кілометрову безпечну санітарну зону по їхній території, а точніше це наша територія, яку зверхники попередні віддавали — частина Курщини, Білородщини і Ставропілля — це наша територія. Нам прийдеться робити таку санітарну зону на їхній території. Тоді тільки закінчиться війна", — сказав Юрій Береза.

Нагадаємо, нещодавно генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко заявив, що російські війська прагнуть створити "зону безпеки" для своєї армії у Сумській області.

Тим часом у Верховній Раді повідомили, що Росія не відмовляється від намірів захопити ще більше земель в Україні і може планувати новий наступ.

Також стало відомо, що в Україну незабаром прибудуть військові групи з ЄС — названо мету їх візиту.