Бывший глава подразделения Днепр-1 объяснил как может закончиться война

Военные учения ВСУ. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Бывший командир подразделения НГУ "Днепр-1" Юрий Береза считает, что Киев вскоре окажется под мощными атаками со стороны России. Также он заявил, что безопасность границы возможна только тогда, когда ВСУ не только выйдут на границы 1991 года, но и создадут санитарную зону на территории России.

Об этом Юрий Береза заявил в эфире Ранок.LIVE.

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Юрий Береза высказал предположение, что столица Украины может стать мишенью новой волны мощных ракетных налетов. В своем выступлении он отметил, что враг внимательно следит за визитами иностранных делегаций в Киев. По его мнению, Россия пытается запугать международных партнеров Украины, чтобы те прекратили поддержку.

Береза назвал Россию "страной лжи", где искажаются все реальности. По его убеждению, завершение войны возможно только при условии активных действий украинской армии, в частности — выхода на международно признанные границы 1991 года.

"До тех пор, пока есть украинский солдат, и пока украинский солдат не перейдет линию условной границы 91-го года, война не закончится. До тех пор, пока мы не сделаем 100-200-километровую безопасную санитарную зону по их территории, а точнее это наша территория, которую начальники предыдущие отдавали — часть Курщины, Белородщины и Ставрополья — это наша территория. Нам придется делать такую санитарную зону на их территории. Тогда только закончится война", — сказал Юрий Береза.

Напомним, недавно генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко заявил, что российские войска стремятся создать "зону безопасности" для своей армии в Сумской области.

Между тем в Верховной Раде сообщили, что Россия не отказывается от намерений захватить еще больше земель в Украине и может планировать новое наступление.

Также стало известно, что в Украину вскоре прибудут военные группы из ЕС — названа цель их визита.