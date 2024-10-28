В ISW прогнозують нищівні наслідки для економіки РФ через війну

Президент Росії Володимир Путін. Фото: Reuters

Росія продовжує повномасштабну війну проти України, що виснажує її економіку. Вона досягне точки вигорання, що завдасть величезних збитків суспільству РФ.

Про це пише ISW.

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The Washington Post писало, що російська економіка "перебуває під загрозою перегріву".

Ще у липні голова центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявляла, що робоча сила та виробничі потужності Росії "майже вичерпані".

Надто високі військові витрати стимулювали "економічне зростання" таким чином, що змусили компанії штучно підвищувати зарплати для задоволення попиту на робочу силу, аби не відставати від зарплат російських військових.

В матеріалі ISW йдеться, що російська регіональна влада суттєво збільшує одноразові бонуси для контрактників під час підписання контракту. Метою є підтримання темпів розгортання ЗС Росії.

"Це підкреслює факт, що Росія не має нескінченного резерву робочої сили і повинна фінансово й соціально рахуватися з постійно зростаючими витратами на поповнення втрат на фронті", — зазначають аналітики.

Раніше в ISW пояснили, чому збільшилася кількість обмінів полоненими з Росією.

Також в Інституті заявляли, що російські війська тиснуть та просунулися поблизу Покровська й Вугледара у Донецькій області.