В ISW прогнозируют сокрушительные последствия для экономики РФ из-за войны

Президент России Владимир Путин. Фото: Reuters

Россия продолжает полномасштабную войну против Украины, что истощает ее экономику. Она достигнет точки выгорания, что нанесет огромный ущерб обществу РФ.

Об этом пишет ISW.

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The Washington Post писало, что российская экономика "находится под угрозой перегрева".

Еще в июле глава центробанка России Эльвира Набиуллина заявляла, что рабочая сила и производственные мощности России "почти исчерпаны".

Слишком высокие военные расходы стимулировали "экономический рост" таким образом, что заставили компании искусственно повышать зарплаты для удовлетворения спроса на рабочую силу, чтобы не отставать от зарплат российских военных.

В материале ISW говорится, что российские региональные власти существенно увеличивают одноразовые бонусы для контрактников при подписании контракта. Целью является поддержание темпов развертывания ВС России.

"Это подчеркивает факт, что у России нет бесконечного резерва рабочей силы и должно финансово и социально считаться с постоянно растущими затратами на пополнение потерь на фронте", — отмечают аналитики.

Ранее в ISW объяснили, почему увеличилось количество обменов пленными с Россией.

Также в Институте заявляли, что российские войска давят и продвинулись вблизи Покровска и Угледара Донецкой области.