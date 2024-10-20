Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow В ISW назвали причину, чому Росія змушена частіше проводити обмін полоненими arrow

В ISW назвали причину, чому Росія змушена частіше проводити обмін полоненими

20 жовтня 2024 12:44
Аркадій Пастула - Редактор
Росія збільшує частоту обмінів військовополоненими — в ISW назвали причину
Українці, які повернулися з російського полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Аркадій Пастула - Редактор

Росія змушена частіше проводити обміни військовополоненими з Україною. Причиною є взяття під контроль Силами оборони частини Курської області.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Обміни військовополоненими між Росією та Україною

У звіті ISW зазначили про обмін полоненими у форматі "один на один", що відбувся нещодавно і став вже четвертим з моменту початку операції ЗСУ в Курській області 6 серпня 2024 року.

Аналітики наголошують, що частота обмінів військовополоненими між Україною та Росією після взяття під контроль частини Курської області, суттєво зросла.

За попередні три обміни сторони передали загалом по 267 військовополонених. У період з 1 січня до 6 серпня 2024 року Росія та Україна здійснили лише три обміни полоненими.

"ISW продовжує оцінювати, що українське вторгнення в Курську область, ймовірно, все більше стимулює Росію до участі в обмінах полоненими", — додали аналітики.

Нагадаємо, 19 жовтня в Україну вдалося повернути ще 95 захисників, серед яких був журналіст, активіст і співзасновник Центру прав людини ZMINA Максим Буткевич.

А відео повернення українців додому опублікувала Служба безпеки України. Там наголосили, що життя кожного українця — найвища цінність.

Україна Курська область росія полонені війна ISW

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:44 В ISW назвали причину, чому Росія змушена частіше проводити обмін полоненими

12:37 На Личаківському кладовищі у Львові вандали пошкодили могили захисників — фото

12:33 Одесити залишились без води — адреси

12:21 Вісім спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

12:17 Зарплата в Україні — яку мінімалку будуть платити у 2024 році

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

12:12 Мічел визнав, що без Циганкова Жирона не може атакувати

12:12 Росія вночі била балістикою та запускала дрони — скільки цілей збили сили ППО

12:00 Атаки на порти Одещини — робота зернового коридору не зупиняється

11:49 Атака на завод з виготовлення вибухівки у РФ — СБУ розкрила деталі спецоперації

11:30 У частині Одеси відключать газ — кому саме

12:44 В ISW назвали причину, чому Росія змушена частіше проводити обмін полоненими

12:37 На Личаківському кладовищі у Львові вандали пошкодили могили захисників — фото

12:33 Одесити залишились без води — адреси

12:21 Вісім спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

12:17 Зарплата в Україні — яку мінімалку будуть платити у 2024 році

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

12:12 Мічел визнав, що без Циганкова Жирона не може атакувати

12:12 Росія вночі била балістикою та запускала дрони — скільки цілей збили сили ППО

12:00 Атаки на порти Одещини — робота зернового коридору не зупиняється

11:49 Атака на завод з виготовлення вибухівки у РФ — СБУ розкрила деталі спецоперації

11:30 У частині Одеси відключать газ — кому саме

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Ексклюзив

06:56 Робота в небі під час війни — як сьогодні літають українські стюардеси

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

Text

18:56 Стефанішина відповіла, чи вимагають від України знизити мобілізаційний вік

Text

12:23 Командування ЗСУ та ТЦК спрощують отримання допомоги для родин загиблих бійців

Text

00:07 Юрист пояснив, як відбувається обмін тілами полеглих між Україною та Росією

18 жовтня 2024
Text

23:47 Економіст пояснив, чому Україні не варто здійснювати транзит газу з Росії

Text

19:56 Нардеп заявив, що прокурори з інвалідністю не можуть обіймати цю посаду

Text

17:52 Коли військові КНДР вступлять у війну та саміт НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Андрющенко повідомив, де та коли РФ може почати новий наступ

Text

13:02 Візит Байдена до Німеччини та мобілізація жінок — ефір День.LIVE

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини - 80x80

Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Text

12:52 Україна передала Росії ядерну зброю на суму 500 млрд дол, — ексміністр довкілля

Text

09:32 Боєць ЗСУ Матяш назвав причини, чому військові йдуть у СЗЧ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку