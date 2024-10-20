Росія збільшує частоту обмінів військовополоненими — в ISW назвали причину

Українці, які повернулися з російського полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Росія змушена частіше проводити обміни військовополоненими з Україною. Причиною є взяття під контроль Силами оборони частини Курської області.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Обміни військовополоненими між Росією та Україною

У звіті ISW зазначили про обмін полоненими у форматі "один на один", що відбувся нещодавно і став вже четвертим з моменту початку операції ЗСУ в Курській області 6 серпня 2024 року.

Аналітики наголошують, що частота обмінів військовополоненими між Україною та Росією після взяття під контроль частини Курської області, суттєво зросла.

За попередні три обміни сторони передали загалом по 267 військовополонених. У період з 1 січня до 6 серпня 2024 року Росія та Україна здійснили лише три обміни полоненими.

"ISW продовжує оцінювати, що українське вторгнення в Курську область, ймовірно, все більше стимулює Росію до участі в обмінах полоненими", — додали аналітики.

Нагадаємо, 19 жовтня в Україну вдалося повернути ще 95 захисників, серед яких був журналіст, активіст і співзасновник Центру прав людини ZMINA Максим Буткевич.

А відео повернення українців додому опублікувала Служба безпеки України. Там наголосили, що життя кожного українця — найвища цінність.